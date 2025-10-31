Член Общественной палаты Кравченко сообщила, что не считает 12-летнее обучение панацеей
Председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко обсудила идею перехода на 12-летнее обучение в школах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, не следует рассматривать такое изменение как панацею, ведь необходимо сосредоточиться на методиках обучения и содержании учебной программы.
«Не только предметы изучать, но и создавать форматы, где ребята будут пробовать себя в решении важных задач, реализовывать проекты, работать в командах», — отметила Кравченко.
Она также добавила, что молодежь активно участвует в различных проектах и проявляет социальную ответственность.