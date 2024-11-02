Четырехэтажную школу на 1850 мест построят в Невском районе Санкт-Петербурга

Одна из самых больших школ Санкт-Петербурга появится в Невском районе. Строительство учебного заведения на 1850 мест началось в жилом комплексе «Астра Континенталь» на проспекте Обуховской Обороны, сообщает mk.ru со ссылкой на властей города.

Проект подразумевает строительство четырехэтажного здания П-образной формы с фасадами, выполненными в мягких пастельных тонах. В здании обустроят классы, мастерские, лаборатории, актовый зал, два спортзала и бассейны.

На пришкольной территории появится спортивный комплекс площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Образовательное учреждение откроет свои двери для детей с первого по 11 класс во втором квартале 2027 года.