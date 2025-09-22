Частое обращение к репетиторам назвали признаком тревоги родителей

Основатель образовательных центров «Арт Академия-Академия отличий», эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май поделилась опасениями о тренде на репетиторство в беседе с «Газетой.Ru» . Она отметила, что частое обращение к репетиторам может быть признаком тревоги родителей.

По словам эксперта, индивидуальные занятия создают у детей иллюзию, что учеба — это процесс, в котором взрослый объясняет материал многократно. Однако в школе учитель ведет урок для всех сразу, что требует от ребенка умения концентрироваться и работать в условиях, где кто-то отвлекает.

Май подчеркнула, что репетиторство стало не только помощью детям, но и бизнесом. Некоторые репетиторы делают задания вместо детей или готовят их вперед по теме, которую еще не давали в школе. Это может привести к зависимости от взрослого и отсутствию опыта самостоятельной работы у ребенка.

Эксперт отметила, что помощь репетитора может быть необходима в определенных ситуациях, например, при смене школы или программы. Однако репетитор должен быть точечным инструментом, а не вести ребенка за руку годами.

«Главная задача репетитора — не бесконечные объяснения, а научить ребенка учиться», — добавила эксперт.