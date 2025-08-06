«Большой риск и страх». Психолог оценила идею нормирования часов работы педагогов

Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности, но в документе не учли ряд важных нюансов. Независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова рассказала 360.ru, что в норму рабочих часов не входит время на подготовку к учебному плану и проверку домашних заданий.

Лоикова подчеркнула, что для этой категории педагогов важно ввести дополнительные меры стимуляции, так как они работают с детьми и с большой нагрузкой.

«При этом воспитатели групп продленного дня как-то были обделены. Очень важная категория педработников была забыта, потому что — это воспитатели продленного дня, у них нагрузка была и ранее более 30 учебных часов в неделю. Вот самая большая в школе загрузка, но самая небольшая, маленькая зарплата, потому что они не подпадают под стимулирующие выплаты, которыми наделены другие педагогические работники», — отметила психолог.

Она отметила, что такая работа занимает львиную долю времени работы педагога. Новые нормативы не затронули определенную группу педагогов.

«Нормирование рабочих часов для педагогов — это стандартная процедура. Суть заключается в том, чтобы определить допустимую в целом нагрузку для педагогических работников», — заявила специалист.

Она пояснила, что это необходимо, чтобы не допустить снижение работоспособности и продуктивности учителей из-за дополнительных часов и нагрузки. Выгорание преподавателей ведет к ухудшению уровня подготовки, что может привести к снижению качества образования в целом.

«Вот здесь самый большой риск и страх, который может возникнуть — это чтобы не было у нас снижения качества образования в целом», — подчеркнула психолог.

Практика нормирования рабочей нагрузки учителей существует несколько десятилетий, отметила Лоикова и добавила, что требуются дополнительные сведения, которые помогут понять, насколько это эффективно.