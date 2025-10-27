Более тысячи студентов в России прошли обучение фактчекингу

Свыше тысячи российских и иностранных студентов стали слушателями образовательного дня по противодействию недостоверной информации в рамках третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0». С материалами ознакомились учащиеся 11 вузов по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Мероприятие в преддверии форума провели АНО «Диалог Регионы» и «Мастерская новых медиа» при поддержке Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network.

«Мы фиксируем кардинальные изменения в информационном ландшафте: пятикратный рост социально значимых дипфейков, растущее качество которых обеспечивают нейросети, и исторический максимум фейков в целом, становящихся масштабнее и опаснее», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак на выступлении в МГУ.

По его словам, ключевой риск заключается в исчезновении защитной прослойки в виде СМИ между инфопотоком и потребителем.

В МГИМО выступил проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж» и руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев.