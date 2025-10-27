Более тысячи студентов в России прошли обучение фактчекингу
Свыше тысячи российских и иностранных студентов стали слушателями образовательного дня по противодействию недостоверной информации в рамках третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0». С материалами ознакомились учащиеся 11 вузов по всей России — от Калининграда до Владивостока.
Мероприятие в преддверии форума провели АНО «Диалог Регионы» и «Мастерская новых медиа» при поддержке Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network.
«Мы фиксируем кардинальные изменения в информационном ландшафте: пятикратный рост социально значимых дипфейков, растущее качество которых обеспечивают нейросети, и исторический максимум фейков в целом, становящихся масштабнее и опаснее», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак на выступлении в МГУ.
По его словам, ключевой риск заключается в исчезновении защитной прослойки в виде СМИ между инфопотоком и потребителем.
В МГИМО выступил проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж» и руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев.
Жизненно важно разбираться, каким образом современные медиатехнологии формируют союзы, участвуют в интеграции или разобщении как на национальном, так и на международном и межконфессиональном уровнях. И в этой связи социальная инженерия и стратегические коммуникации становятся ключевыми компетенциями международных коммуникаций.
Михаил Канавцев
В РГТУ секретарь Союза журналистов России и международный эксперт GFCN Тимур Шафир возглавил сессию «2035 год: государства и общества в эпоху синтетической правды». На круглом столе «Особенности изучения фейков и обучение фактчекингу» эксперты обсуждали современные методы противодействия ложной информации.
Мероприятия также прошли в РАНХиГС, РУДН, Дипломатической академии МИД, Нижегородском государственном университете, Балтийском федеральном университете, Дальневосточном федеральном университете и в Высшей школе экономики. Образовательные продолжатся в РУДН и СПбГУ 28 октября.