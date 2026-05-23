Более 40 тысяч человек зарегистрировали для сдачи ЕГЭ в Петербурге

Основной этап сдачи единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге начнется 1 июня 2026 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по образованию.

В первый день лета ученики приступят к экзаменам по трем предметам: истории, литературе и химии. Предусмотрены также дополнительные дни для пересдачи.

Всего зарегистрировано 40 189 участников, из которых 29 562 — выпускники текущего года. Аттестацию будут проводить на 177 площадках образовательных учреждений. Для сравнения, в прошлом году количество участников ЕГЭ превысило 37 тысяч человек.