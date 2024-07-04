Баянист Войтенко предложил включать на переменах в школах песни патриотического жанра

Создатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко в беседе с «Абзацем» предложил включать на переменах в российских школах патриотические песни.

Музыкант вспомнил две композиции советской эпохи: «Орленок» и «Взвейтесь кострами, синие ночи».

«Почему бы нам не ставить в этот момент песни, которые будут звучать фоном: песни советской эпохи, возможно, даже детские. В основном те, которые могут детям и молодежи зайти», — сказал он.

Войтенко считает, что через патриотические песни школьникам будут заходить в головы любовь к Родине, любовь к школе и умение относиться к своим друзьям справедливо.

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