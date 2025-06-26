Аналитик Муртазин объяснил плохой интернет в школах нехваткой денег

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН заявил, что из-за увеличения количества учащихся старые каналы связи перестали справляться с нагрузкой, а средств на модернизацию практически нет.

Ранее на официальном сайте Счетной палаты представлены результаты проверки того, как федеральный бюджет оплачивает подключение образовательных учреждений к интернету. Согласно сообщению аудитора Счетной палаты Данила Шилкова, 44,6% опрошенных школ сообщили о том, что скорость их интернет-подключения недостаточна для эффективной работы.

Эксперт подчеркнул, что такие данные не стали для него сюрпризом. Реформы образования, направленные на объединение небольших школ в крупные образовательные комплексы, не предусмотрели пропорционального увеличения каналов связи. В результате нагрузка на интернет-инфраструктуру значительно возросла, что привело к снижению скорости и надежности соединений, добавил он.