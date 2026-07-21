Академик РАН Онищенко выступил против сокращения школьных каникул

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре ИА НСН высказался против идеи сократить школьные каникулы. По его словам, летний отдых не приводит к перегрузкам, так как каждый ребенок сам решает, заниматься ли ему дополнительно.

Эксперт обозначил ключевые принципы здоровой учебной нагрузки. Главная задача родителей — не допускать умственных перегрузок и создать благоприятную атмосферу дома.

«Ребенок должен знать, что может поделиться любыми переживаниями и его за это не осудят... Лучше выслушать и спокойно все объяснить: для ребенка его переживания — не ерунда», — подчеркнул собеседник.

Онищенко обратил внимание на жесткий режим дня. Школьникам до четвертого класса необходимо спать 10–11 часов, подросткам — 8–9 часов, ложиться следует задолго до полуночи.

При выполнении домашних заданий обязательны перерывы. Академик призвал родителей отказаться от «соревнования» кружками, если их количество вызывает у детей стресс. Для снятия напряжения полезна физическая активность — бег или махи руками нормализуют гормональный фон.