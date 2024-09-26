Академик Ямбург выразил несогласие с предложением Мединского о сокращении обучения в школе

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что срок обучения в школах необходимо сократить. В беседе с Общественной Службой Новостей свое мнение высказал академик и доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

По его словам, образовательная программа сроком в 11 или даже 12 лет — это абсолютно нормально. Личность человека формируется постепенно и поэтапно, пояснил учитель.

«Мединский, конечно, умный человек, но я с ним категорически не согласен», — отметил Ямбург.

Он также призвал не торопить учеников с выбором карьерного пути. Нелюбимая профессия — травма на всю жизнь, подчеркнул академик.