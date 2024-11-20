Академик Чубарьян рассказал, что в новые учебники истории для школьников добавят разные точки зрения на ряд событий

Регистрация девяти новых школьных учебников по истории вышла на завершающий этап. В образовательной литературе появятся QR-коды и синхронизация по времени. Об этом рассказал kp.ru академик Российской академии наук Александр Чубарьян.

По его словам, новая литература покажет ученикам сквозные линии хода истории и разные точки зрения. Так, школьники ознакомятся с ленинской «формулой декабристов», которая превозносила их значение, и с трактовкой 90-х годов, когда их относили к разряду «вредителей».

«Значит, надо детям рассказать, что была такая трактовка, а была и другая и обратить внимание на то, а какие цели были у декабристов, какая программа переустройства России», — отметил Чубарьян.

Он добавил, что отечественная история теперь преподается с пятого класса, раньше ее вводили в программу обучения на год позже. Всего обновили четыре учебника по истории России, пять — по всеобщей истории.