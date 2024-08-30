«Журнал технической физики»: российские ученые проверили на прочность известные железные метеориты

Группа специалистов из Уральского федерального университета, ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии в Черноголовке, а также Института физики металлов УрО РАН провела исследование прочности железных метеоритов. Эти данные могут помочь в предотвращении потенциальных катастрофических падений метеоритов на Землю в будущем. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на «Журнал технической физики» .

Существует мнение, что угрозу со стороны астероидов и комет можно устранить, либо разрушив крупный астероид с помощью ядерного взрыва в космосе, либо изменив его траекторию от Земли с применением мощного зарядов взрывчатого вещества. Однако ранее не было ясно, какой силы должны быть эти заряды из-за недостатка данных о критических напряжениях разрушения и упруго-пластических переходах различных типов метеоритов.

Как сообщмили в Минобрнауки России, исследователи провели серию экспериментов, которые показали, как разные по составу железные метеориты реагируют на разрушительные удары.

Для исследования были использованы четыре образца метеоритов, хранящихся в УрФУ: Чинге, Сихотэ-Алинь, Сеймчан и Дронино. Эксперимент установил, что разрушение метеоритов происходит под напряжением в диапазоне от примерно 4 ГПа до 2,5 ГПа. Если сравнивать эти нагрузочные параметры с атмосферным давлением, то они превосходят его в 40 тысяч раз.