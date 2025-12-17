Журнал Science X опубликовал результаты исследования, которое меняет представление о формировании Земли

В журнале Science X опубликовали результаты исследования, которое меняет представление о формировании Земли. Доктор Мартин Биццарро и его коллеги доказали, что изотопы сверхновых, включая Zr-96, переносились через межзвездное пространство в форме льда, а не звездной пыли.

Ученые исследовали метеориты, разделяя их на растворимые в слабой уксусной кислоте частицы, связанные с водой, и твердую каменистую основу. Они обнаружили, что большая часть Zr-96 находилась в растворимых, ледяных частях метеоритов, а не в каменной матрице. Это подтверждает, что лед был главным транспортным носителем изотопов сверхновых, написали «Известия».

Открытие имеет значение для моделей формирования планет. Планеты, формирующиеся ближе к звезде, теряют изотопы вместе с испаряющимся льдом, тогда как более удаленные планеты, такие как Нептун и Уран, богаты этими изотопами.

Исследователи пришли к выводу, что низкая концентрация Zr-96 на Земле подтверждает гипотезу аккреции гальки. Согласно этой модели, Земля формировалась из мелких ледяных частиц, а не из крупных астероидов или планетезималей, удерживавших сверхновые изотопы.

Авторы подчеркнули, что эти гипотезы требуют дальнейшего изучения, но если они подтвердятся, работа может стать важным вкладом в понимание допланетарной химии и теории формирования планет.