Журнал Nutrients: китайские ученые выяснили, что чеснок помогает снизить уровень липидов и сахара в крови

Китайские ученые из Университета Сизан Миньцзу во время исследования выяснили, что чеснок снижает уровень липидов и сахара в крови. Регулярное употребление этого овоща помогает нормализовать гликозилированный гемоглобин и плохой холестерин, написал журнал Nutrients.

В своей работе специалисты подчеркнули, что чеснок способен повышать уровень хорошего холестерина и при этом не оказывать существенного влияния на уровень триглицеридов, передала «Вечерняя Москва».

Ученые намерены и дальше продолжать исследования по поводу влияния растения на здоровье человека.

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