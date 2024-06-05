Журнал Nutrients: китайские ученые выяснили, что чеснок помогает снизить уровень липидов и сахара в крови

Китайские ученые из Университета Сизан Миньцзу во время исследования выяснили, что чеснок снижает уровень липидов и сахара в крови. Регулярное употребление этого овоща помогает нормализовать гликозилированный гемоглобин и плохой холестерин, написал журнал Nutrients .

В своей работе специалисты подчеркнули, что чеснок способен повышать уровень хорошего холестерина и при этом не оказывать существенного влияния на уровень триглицеридов, передала «Вечерняя Москва».

Ученые намерены и дальше продолжать исследования по поводу влияния растения на здоровье человека.