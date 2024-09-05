Журнал Nature: иммунные клетки играют важную роль в ответе организма на укусы насекомых

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США) обнаружили новый тип иммунных клеток, которые играют важную роль в ответе организма на укусы насекомых. Об этом сообщил сайт Live Science со ссылкой на журнал Nature.

Их работа подтвердила факт того, что укусы комаров у одних людей вызывают более сильный зуд, чем у других.

Специалисты провели исследования на мышах, у которых отсутствовал определенный тип иммунных клеток —  GD3-клеток. У подопытных не наблюдалось зуда после воздействия химических веществ, вызывающих аллергию.

Ученые отметили, что данное исследование нуждается в подтверждениях на людях, написал Infox.ru.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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