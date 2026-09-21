Журнал LRH: мужчины с психическими расстройствами умирают на 12 лет раньше, чем население в целом

Новое исследование австралийских ученых показало, что разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между людьми с тяжелыми психическими расстройствами и остальным населением сохраняется, несмотря на некоторое снижение смертности за последние 14 лет. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на журнал Lancet Regional Health — Western Pacific (LRH).

Исследователи из Квинслендского университета проанализировали данные о смертности примерно 255 тысяч пациентов с различными тяжелыми психическими расстройствами. В ходе исследования выяснилось, что мужчины с психическими расстройствами в среднем умирают на 12 лет раньше, чем население в целом, а женщины — на 10 лет раньше.

Однако за 14 лет наблюдения смертность среди людей с тяжелыми психическими расстройствами снизилась. Тем не менее динамика оказалась неодинаковой для разных групп пациентов. Например, среди людей с некоторыми расстройствами настроения, невротическими и связанными со стрессом расстройствами, а также с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и запрещенных веществ, изменения были заметны. В то же время среди пациентов с психозами, включая шизофрению, показатели смертности практически не изменились.

По оценке исследователей, основным фактором повышенной смертности являются физические заболевания, а не только само психическое расстройство. Особенно значимую роль играют сердечно-сосудистые заболевания.