Журнал Life: ученые выявили процесс накопления цезия-137 в растениях

Ученые проанализировали 12 площадок вблизи Кольской АЭС. С применением гамма-спектрометрии они установили, что наибольшие концентрации радиоцезия обнаружены в вересковых, мхах и кустарниках, написал TheRussianNews.

Показатели активности радионуклида варьировались от 4,7 до 164,8 Бк/кг, что сопоставимо с данными из скандинавской тайги и выше, чем в центральной России.

Исследователи отметили, что территории в 30 км от АЭС оказались более загрязнены, чем зона санитарной защиты, что указывает на глобальные выпадения радионуклидов, а не на влияние станции.

Ученые связывают это с ядерными испытаниями 1960-х годов и Чернобыльской аварией, подчеркивая роль специфики почвы в высокой подвижности цезия.