Журнал Lancet: ученые выяснили, что веганские колбаски и гамбургеры увеличивают риск сердечного приступа

Веганские колбаски и гамбургеры, предназначенные для замены мяса, увеличивают риск сердечных приступов и инсультов на 15%. К такому выводу пришли ученые во время проведенного исследования, написал журнал Lancet .

Подобная опасность, по словам специалистов, присутствует и в растительных сверхобработанных товарах. Добровольцы, которые ели много таких продуктов, сталкивались с большим риском возникновения заболеваний, связанных с закупоркой сердечных сосудов, сообщил kp.ru.

При этом ученые отметили, что увеличение в рационе свежих овощей и фруктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8%.