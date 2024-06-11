Журнал Lancet: ученые выяснили, что веганские колбаски и гамбургеры увеличивают риск сердечного приступа

Веганские колбаски и гамбургеры, предназначенные для замены мяса, увеличивают риск сердечных приступов и инсультов на 15%. К такому выводу пришли ученые во время проведенного исследования, написал журнал Lancet.

Подобная опасность, по словам специалистов, присутствует и в растительных сверхобработанных товарах. Добровольцы, которые ели много таких продуктов, сталкивались с большим риском возникновения заболеваний, связанных с закупоркой сердечных сосудов, сообщил kp.ru.

При этом ученые отметили, что увеличение в рационе свежих овощей и фруктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8%.

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