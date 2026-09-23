Журнал JACI: гормоны влияют на тяжесть астмы у женщин

Астма может протекать тяжелее у женщин, чем у мужчин, особенно после полового созревания. Исследователи связывают это с изменениями уровня половых гормонов, которые могут влиять на воспаление дыхательных путей, пишет The Journal of Allergy and Clinical Immunology .

После пубертатного периода астма становится более распространенной среди взрослых женщин, чем среди мужчин. В США почти каждая десятая взрослая женщина страдает от астмы — это почти вдвое больше, чем среди мужчин. Женщины также чаще сталкиваются с приступами, требующими обращения в отделение неотложной помощи или госпитализации, отмечают «Известия».

Исследователи рассматривают несколько факторов, влияющих на течение астмы у женщин: половые гормоны, генетические различия, особенности развития легких, воздействие окружающей среды и различия в иммунных реакциях.

Женские половые гормоны, такие как эстроген, могут влиять на процессы, связанные с аллергическим воспалением и работой дыхательных путей. Например, эстроген и прогестерон могут влиять на выработку интерлейкина-17A, связанного с тяжелой формой заболевания.

Дон Ньюкомб, доцент кафедры медицины в Университете Вандербильта, отмечает, что изменения уровня эстрогена и андрогена, которые происходят в период полового созревания и могут колебаться у женщин во время беременности или менопаузы, играют важную роль в регулировании воспаления дыхательных путей.