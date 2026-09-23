Журнал JACI: гормоны влияют на тяжесть астмы у женщин
Астма может протекать тяжелее у женщин, чем у мужчин, особенно после полового созревания. Исследователи связывают это с изменениями уровня половых гормонов, которые могут влиять на воспаление дыхательных путей, пишет The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
После пубертатного периода астма становится более распространенной среди взрослых женщин, чем среди мужчин. В США почти каждая десятая взрослая женщина страдает от астмы — это почти вдвое больше, чем среди мужчин. Женщины также чаще сталкиваются с приступами, требующими обращения в отделение неотложной помощи или госпитализации, отмечают «Известия».
Исследователи рассматривают несколько факторов, влияющих на течение астмы у женщин: половые гормоны, генетические различия, особенности развития легких, воздействие окружающей среды и различия в иммунных реакциях.
Женские половые гормоны, такие как эстроген, могут влиять на процессы, связанные с аллергическим воспалением и работой дыхательных путей. Например, эстроген и прогестерон могут влиять на выработку интерлейкина-17A, связанного с тяжелой формой заболевания.
Дон Ньюкомб, доцент кафедры медицины в Университете Вандербильта, отмечает, что изменения уровня эстрогена и андрогена, которые происходят в период полового созревания и могут колебаться у женщин во время беременности или менопаузы, играют важную роль в регулировании воспаления дыхательных путей.