Журнал Food and Function: боярышник может помочь в борьбе с жировой болезнью печени

Ученые провели исследование, в ходе которого использовали модель неалкогожной жировой болезни печени (НАЖБП) на мышах. Грызунов кормили пищей с высоким содержанием жира в течение 12 недель, а также применяли клеточную модель жирового поражения печени, написал TheRussianNews со ссылкой на журнал Food and Function (F&F).

Для эксперимента применяли экстракт плодов боярышника, полученный с использованием 70-процентного этанола. Анализ показал, что в экстракте содержится 17 основных соединений, включая кверцетин и рутин.

У животных, получавших экстракт, наблюдалось снижение накопления липидов в печени и уменьшение признаков повреждения тканей. Метаболомный анализ продемонстрировал, что экстракт влияет на нарушения обмена веществ, в частности на пуриновый обмен в печени.

Дальнейшие исследования с применением методов молекулярного моделирования и вестерн-блоттинга показали, что экстракт подавляет избыточную активацию сигнального белка ERK, связанного с воспалением и метаболическими нарушениями.

Авторы подчеркивают, что полученные данные основаны на доклинических моделях, но указывают на потенциальную роль соединений боярышника в коррекции метаболических нарушений при НАЖБП. Это требует проведения дополнительных клинических исследований.