Журнал AJP: ученые выяснили, что ген Asah1 защищает печень от ожирения

Ученые из Хьюстонского университета выявили ген, который оберегает печень от ожирения. Исследования показали, что нарушения в работе гена Asah1 приводят к накоплению вредных липидов в печени и вызывают клеточный стресс. Это повышает риск развития жировой болезни органа. Результаты исследования опубликованы в научном издании The American Journal of Pathology (AJP) .

Печень играет важную роль в переработке жиров и питательных веществ, а также в утилизации токсинов. Неправильное питание и недостаток физической активности могут привести к метаболическим расстройствам, включая неалкогольную жировую болезнь печени, написал aif.ru.

При НАЖБП в гепатоцитах образуется избыточное количество липидов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений. Исследователи проанализировали данные клинического геномного профилирования у пациентов с ожирением и обнаружили, что ген Asah1 выполняет защитную функцию для печени.

Кроме того, ученые провели эксперименты на грызунах и установили, что отсутствие гена Asah1 в клетках печени ухудшает состояние тканей при высокожировой и холестериновой диете. Недостаток Asah1 способствует накоплению вредных липидов и клеточному стрессу.