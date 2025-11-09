Землю накроют два облака солнечной плазмы

Ученые провели расчеты движения солнечного ветра и выбросов массы, после которых сделали вывод, что к нашей планете должны приблизиться два выброса плазмы.

В лаборатории уточнили, что первый выброс произойдет в результате небольшой вспышки M1.7, зафиксированной 7 ноября. Однако она осталась почти незамеченной на фоне ожидавшейся рекордной магнитной бури.

От первого выброса ученые спрогнозировали умеренное воздействие среднего уровня G2 в понедельник, 10 ноября. Второй выброс долетит до планеты на следующий день.

«По второму, главному, выбросу после X-вспышки, расчет показывает, что наиболее плотные части выброса <…> не успеют опуститься в плоскость планет за время транзита к Земле и пройдут выше», — добавили в РАН.

Крупнейшие выбросы плазмы произошли на этой неделе на Солнце. Образовавшиеся облака неслись к Земле со скоростью около 1000 километров в секунду.