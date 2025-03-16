Загадочной двери в Антарктиде нашлось объяснение

На спутниковом снимке Антарктиды в сервисе Google Maps появился похожий на дверь объект. То, что интернет-пользователи приняли за люк самолета или заброшенный шаттл, оказалось льдиной, сообщил Daily Mail .

Необычный объект появился в точке с координатами с координатами 69°00'50 южной широты и 39°36'22 восточной долготы недалеко от японской исследовательской станции Сева. Его очертания напомнили дверь, из-за этого в интернете возникли многочисленные теории о «проходе».

Одни распознали в нем оторвавшийся люк Boeing, другие — большое семенное хранилище. Пользователи Reddit пошутили, что в Антарктиде могли бы находиться загородная резиденция Бигфута или заброшенный шаттл из сериала «Звездный путь». Но разгадка оказалась более прозаичной.

«Это айсберг, который сел на мель и теперь застрял и тает на месте», — заявила профессор гляциологии в Университете Ньюкасла Бетан Дэвис.

Он объяснила, что в месте, где нашли «дверь», очень мелко из-за выступающих горных пород. Для того чтобы убедиться в том, что это просто кусок льда, профессор сопоставила новые снимки со старыми.

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