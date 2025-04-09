World One: последствия деятельности человека могут привести к закату цивилизации уже через 15 лет

Зарубежные специалисты предупреждают о возможном закате цивилизации уже через 15 лет. Суперкомпьютер World One, созданный для прогнозирования развития человечества, предсказывает исчезновение людей в период с 2040 по 2050 год из-за последствий жизнедеятельности, сообщил сайт «Москва 24» .

Аналитическая модель World One оценивает глобальные риски, связанные с перенаселением, глобальным потеплением, накоплением парниковых газов и загрязнением окружающей среды. Если тенденция не изменится, к середине XXI века Земля станет непригодной для обитания человека.

Критики суперкомпьютера указывают на упрощение сложных процессов, но растущая частота природных катаклизмов подтверждает выводы модели. Климатолог Александр Чернокульский из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН отметил угрозу нехватки пресной воды и рост уровня Мирового океана.

«Среди основных следствий изменения климата можно выделить таяние ледников, которые в некоторых регионах пополняют запасы питьевой воды», — объяснил специалист.

Вода может подняться на 40–60 сантиметров к концу столетия, что приведет к затоплению прибрежных территорий и целых островов. Ученые подчеркнули необходимость борьбы с потеплением и сокращения выбросов парниковых газов.