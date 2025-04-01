Вулканолог Плечов удивился отсутствию кальдерообразующих извержений

Профессор геологического факультета МГУ и вулканолог Павел Плечов рассказал о загадочной особенности Земли, выявленной за последние несколько тысяч лет. Она наблюдается после возникновения человеческой цивилизации, отметил эксперт в беседе с Life .

По словам ученого, с тех пор не было зарегистрировано ни одного большого, кальдерообразующего извержения.

Специалист пояснил, что раньше планета была более активной вулканически, происходили мощные события, которые сегодня стали бы катастрофой. Но с момента появления цивилизованного общества таких событий не фиксируется.

Как пример Плечов упомянул извержение супервулкана Тоба на Суматре 74 тысячи лет назад. Тогда было выброшено от двух до трех тысяч кубических километров вещества, что вызвало глобальное похолодание, добавил «ФедералПресс».