Всемирно известный нижегородский ученый Александр Горбань скончался в 73 года

Всемирно известный ученый в области искусственного интеллекта, статистической физики и математической биологии Александр Горбань скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил newsnn.ru .

Исследователь являлся почетным доктором Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и возглавлял ведущие проекты учебного заведения. Горбань написал около 20 монографий и опубликовал приблизительно 300 научных трудов.

Причина смерти ученого не раскрывается. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии также не поступала.