Всего два вопроса помогут распознать алкоголика

Выявить алкогольную зависимость можно всего по двум вопросам. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Лестера, об этом написало издание UfacityNews.ru .

Даже если человек не проявляет явные признаки алкогольной зависимости, выявить ее помогут ответы на два вопроса:

Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за один раз? Вы когда-нибудь пили алкоголь с утра, чтобы стабилизировать нервы?

Если ответ на первый вопрос «часто», а на второй — «да», то это свидетельствует о наличии проблемы с алкоголем, считают ученые. Точность теста составляет 87%.

Основным признаком алкогольной зависимости является неконтролируемая тяга к спиртному, а также потеря контроля. Об этом ранее рассказал психиатр и нарколог Игорь Лазарев.