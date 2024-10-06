Всего два вопроса помогут распознать алкоголика

Выявить алкогольную зависимость можно всего по двум вопросам. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Лестера, об этом написало издание UfacityNews.ru.
Даже если человек не проявляет явные признаки алкогольной зависимости, выявить ее помогут ответы на два вопроса:
- Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за один раз?
- Вы когда-нибудь пили алкоголь с утра, чтобы стабилизировать нервы?
Если ответ на первый вопрос «часто», а на второй — «да», то это свидетельствует о наличии проблемы с алкоголем, считают ученые. Точность теста составляет 87%.
Основным признаком алкогольной зависимости является неконтролируемая тяга к спиртному, а также потеря контроля. Об этом ранее рассказал психиатр и нарколог Игорь Лазарев.
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