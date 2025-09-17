Врач Степаненко отметила, что среди людей с дислексией процент левшей выше средних показателей

Детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко для Life.ru поделилась результатами исследований, указывающих на связь между леворукостью и некоторыми психическими расстройствами.

«Международная команда ученых из ведущих европейских университетов обнаружила, что у людей с леворукостью и амбидекстрией значительно чаще встречаются расстройства, связанные с речевыми нарушениями — от дислексии до аутизма и шизофрении», — рассказала эксперт.

Исследования показывают, что процессы, определяющие доминирование руки и развитие речевых функций, тесно связаны и формируются на ранних этапах внутриутробного развития. Статистика подтверждает, что среди людей с дислексией процент левшей выше средних показателей, а у пациентов с расстройствами аутистического спектра леворукость встречается чаще.

Однако врач подчеркивает, что обнаруженная связь не означает стигматизации левшей. Это открытие дает врачам инструмент для ранней диагностики и помощи в выявлении рисков у леворуких детей.