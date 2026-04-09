Врач Солодников предупредил аллергиков, что пробуждение растений приведет к наложению периодов их цветения

Сезон пыльцы в 2026 году будет сложным для аллергиков из-за необычного времени пыления деревьев. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха Сергей Солодников в интервью URA.RU .

Ранняя весна спровоцировала преждевременное пробуждение растений, что приведет к наложению периодов их цветения. Аллергики не смогут рассчитывать на перерывы между пиками концентрации пыльцы разных видов в воздухе.

«Люди, чувствительные к разным типам растительных аллергенов, одновременно подвергаются воздействию нескольких видов, что повышает риск более тяжелого течения симптомов и развития осложнений, включая бронхиальную астму», — привело слова Солодникова радио Sputnik.

Ожидается, что в марте зацветут ольха, лещина и верба, а в апреле — мае — береза, дуб, ива, тополь, ясень и клен. Изменение климата увеличивает вегетационный период растений и концентрацию пыльцы в воздухе, ухудшает ситуацию и загрязнение воздуха, делая пыльцу более аллергенной.

Солодников порекомендовал аллергикам избегать мест с цветущими растениями, принимать антигистаминные препараты, выписанные врачом, как минимум за две недели до цветения аллергенов. Также он посоветовал не выходить из дома в сухую, жаркую и ветреную погоду, герметизировать окна и двери в квартире и поддерживать влажность воздуха на уровне 40–50 %.