Врач Серова посоветовала при наследственных заболеваниях в семье консультироваться с генетиком до беременности

Врач-генетик Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Анна Серова в беседе с Life.ru рассказала, в каких ситуациях будущим родителям важно проконсультироваться со специалистом до зачатия.

По словам врача, консультация генетика рекомендована каждой паре, но есть ситуации, когда она необходима. Специалист изучит семейный анамнез, оценит вероятность наследственных заболеваний и определит дальнейшую тактику обследования.

Если у будущих родителей или их близких родственников диагностированы генетические заболевания, врожденные пороки развития или другие состояния с наследственной природой, это повод обратиться к генетику до беременности. Если предыдущая беременность завершилась рождением ребенка с генетической болезнью, перед следующим зачатием желательно выяснить причину произошедшего.

Повторные выкидыши или замершие беременности могут быть связаны с генетикой. После нескольких репродуктивных потерь может потребоваться консультация специалиста.

Если будущие родители являются родственниками, выше вероятность, что оба окажутся носителями одной и той же редкой рецессивной мутации. Генетическое консультирование помогает оценить потенциальные риски. С возрастом женщины увеличивается вероятность некоторых хромосомных нарушений у плода. Возраст мужчины также может влиять на отдельные генетические риски.

Если попытки ЭКО не привели к беременности, эмбрионы прекращают развитие на ранних стадиях или не происходит имплантация, причиной могут быть хромосомные аномалии. Генетик помогает выявить скрытые нарушения и может рекомендовать преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ).

Объем обследования зависит от конкретной ситуации: иногда достаточно консультации и анализа семейного анамнеза, а в других случаях специалист назначает определенные генетические исследования.