Врач Решетун пояснил, что полноценное функционирование мозга напрямую связано с качественным снабжением кислородом

Головной мозг, несмотря на небольшие размеры, поглощает четверть общего объема потребляемого организмом кислорода, что делает его чрезвычайно чувствительным органом. Врач-судмедэксперт Алексей Решетун в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что полноценное функционирование мозга напрямую связано с качественным снабжением кислородом.

Кислород транспортируется по телу посредством красных клеток крови (эритроцитов), содержащих белок гемоглобин. Питание мозга осуществляется через крупные артерии, главным условием нормального кровотока является хорошее состояние сосудистой системы. Одним из заболеваний, препятствующих нормальной циркуляции крови, является атеросклероз, проявляющийся образованием холестериновых бляшек, сужающих сосуды. Основные факторы риска включают курение, нездоровое питание и низкую физическую активность.

Особое внимание Решетун уделил негативному воздействию алкоголя на мозг. Алкогольные вещества повреждают тонкие ткани оболочек мозга, вызывают воспаление и фиброз, что нарушает нормальное кровообращение и снижает когнитивные функции.

Доктор также подчеркнул важность интеллектуальной стимуляции мозга. Активное обучение, чтение книг, изучение языков и занятие интеллектуальными играми способствуют образованию новых связей между нервными клетками, расширяя возможности мозга. Без подобной тренировки, напротив, наблюдается деградация нервной ткани, снижающая продуктивность мышления и способность воспринимать новую информацию.