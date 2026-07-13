Врач Преображенская указала на рост случаев психических расстройств у подростков 13–15 лет

Фото: Учебный класс во Фрязинской гимназии после капитального ремонта / Медиасток.рф

Врач-невролог Ирина Преображенская в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что в возрасте 13–15 лет у подростков могут проявляться психические расстройства. Это связано с гормональной перестройкой мозга в период кризиса.

Доктор медицинских наук отметила, что есть две точки зрения на рост числа таких диагнозов. Первая — улучшилась диагностика, благодаря чему стали чаще выявляться расстройства, которые раньше могли оставаться незамеченными.

Вторая — определенные факторы современной жизни увеличивают риск развития подобных проблем. По словам специалиста, обе эти точки зрения могут быть правильными.