Врач Патель назвала хорошие отношения с людьми основой долголетия

Врач-реаниматолог Тулси Патель рассказала о секрете долголетия своей 103-летней пациентки в беседе с газетой The Mirror . По словам пожилой женщины, поддерживать счастливую и долгую жизнь помогают друзья.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) признает, что крепкие отношения способствуют увеличению продолжительности и качества жизни. Наличие близких связей дарит человеку чувство принадлежности и цели, написали «Известия».

Исследования Клиники Майо показывают, что у взрослых с прочными социальными связями ниже риск депрессии, высокого кровяного давления и избыточного веса. Пожилые люди, имеющие близких друзей, с большей вероятностью проживут дольше своих сверстников, лишенных такой поддержки.

Противоположностью является одиночество, которое специалисты считают одним из основных факторов риска для психологического и физического здоровья.

Чтобы избежать одиночества, врачи советуют поддерживать связь с окружающими, находить общие интересы, делиться чувствами и налаживать контакты. Также полезно приглашать друзей и знакомых на мероприятия для совместного времяпровождения.

Среди других факторов здорового образа жизни специалисты отмечают сбалансированное питание, качественный сон, снижение уровня стресса и отказ от алкоголя.