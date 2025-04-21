Врач Ниязов: двухэтапная реабилитация полностью восстанавливает космонавтов после долгих полетов на орбиту

В воскресенье, 20 апреля, на Землю вернулись космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин. Они провели в космосе более семи месяцев. О влиянии невесомости на организм человека и восстановлении после длительных пребываний на орбите рассказал научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов в интервью kp.ru .

Как отметил специалист, без гравитации сердечная мышца ослабевает, так как ей не нужно перекачивать кровь из ног наверх, а также слабеют икроножные и другие мышцы ног, из-за чего вымывается кальций из костей, увеличивая риск переломов. Чтобы избежать неприятных последствий, проводят профилактику, а после возвращения — реабилитацию.

Восстановление проходит в два этапа: первый длится от 21 суток до полутора месяцев, второй — тоже до полутора месяцев. На первом этапе ограничены контакты, чтобы не было инфекционных рисков, проводится постоянный медицинский контроль. Второй этап — санаторно-курортный, но это не отдых, а тренировки с возрастающими нагрузками, плавание, массаж, баня и много другой работы, добавил Ниязов.