Врач-невролог Гайфутдинов: использование гаджетов может предотвратить деменцию

Ученые выяснили, что люди старше 50 лет, которые много времени проводят с современными технологиями, меньше подвержены когнитивным нарушениям. Их мозг стареет медленнее по сравнению с теми, кто реже пользуется гаджетами. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о влиянии смартфонов на пожилых людей. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Освоение новой информации всегда идет на пользу работе мозга и его когнитивным функциям. Поэтому использование гаджетов действительно может предотвратить деменцию.

«Все новое и неизвестное, что становится объектом знакомства для человека, будет позитивно влиять на формирование новых нейронных связей и укрепление когнитивных функций головного мозга», — сказал врач.

Пожилые люди могут собирать полезную информацию в интернете, читать книги и общаться. Это позволяет мозгу развиваться и замедляет старение.

Однако специалист предупредил, что если пожилой человек будет тратить все время на развлекательный контент, это негативно скажется на работе мозга. Если у человека уже началось снижение когнитивных функций, гаджеты не остановят этот процесс, но могут замедлить.