Врач Моррис рассказала, что диета MIND снижает риск развития болезни Альцгеймера

Диета MIND, разработанная группой ученых из Университета Чикаго Раш под руководством врача-диетолога Марты Клэр Моррис, объединяет принципы двух известных подходов к здоровому питанию — средиземноморскую диету и систему DASH. Подробнее рассказал TranssibInfo со ссылкой на JAMA Network Open .

Особенность диеты состоит в рекомендации потреблять 15 ключевых компонентов рациона: листовую зелень, ягоды, зерновые культуры, орехи, бобовые, оливковое масло, рыбу, птицу и красное сухое вино. Дополнительно выделяются пять нежелательных пищевых групп: красное мясо, сливочное масло, сыры, кондитерские изделия, жареные блюда и продукты быстрого приготовления.

Доктор Моррис провела исследование, показывающее влияние соблюдения диеты MIND на профилактику болезни Альцгеймера. Выяснилось, что строгая приверженность диете позволяет снизить вероятность заболевания на целых 53%. Даже умеренные усилия по соблюдению рекомендаций обеспечивают существенное улучшение ситуации — риск снижается на 35%.