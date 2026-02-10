Врач Мандра подчеркнула, что предвзятое отношение к эпилепсии создает серьезный психологический груз для пациентов

Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов человек страдают от него по всему миру, в России — примерно три-четыре человека на тысячу населения. Кандидат медицинских наук Екатерина Мандра в беседе с «Известиями» подчеркнула, что предвзятое отношение к эпилепсии создает серьезный психологический груз для пациентов.

Она отметила: «Бороться с этим можно только просвещением, открытым диалогом и разговором о реальных фактах».

Одним из самых распространенных стереотипов является представление о том, что эпилепсия проявляется только яркими судорожными припадками с потерей сознания. Однако это лишь один из более чем 40 возможных типов приступов. Они могут проявляться кратковременным «замиранием», подергиванием одной конечности или мышц лица, внезапным чувством страха, странными вкусами или запахами, зрительными искажениями или спутанностью сознания.

Мандра также развеяла мифы о помощи при эпилептическом припадке. Она подчеркнула, что попытки разжать человеку зубы или удерживать его силой могут привести к травмам. Правильная помощь включает создание безопасного пространства без твердых и острых предметов вокруг, подкладывание под голову чего-то мягкого и укладывание человека на бок.

Врач отметила, что за медицинской помощью необходимо обращаться, если приступ длится более пяти минут, если они следуют один за другим без восстановления сознания, а также при приступе в воде, серьезной травме или в случае самого первого приступа в жизни.