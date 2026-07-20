Врач Каспарова рассказала, что гипертония ускоряет старение мозга и повышает риск деменции

Постоянно повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) разрушает сосуды головного мозга, лишая его кислорода и эластичности. Это запускает оксидативный стресс — свободные радикалы убивают нейроны изнутри, рассказала ИА «ПензаПресс» в рамках спецпроекта врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова.

В результате у человека ухудшается память, концентрация внимания и скорость мышления, а риск развития деменции резко возрастает. Ученые доказали, что гипертония увеличивает вероятность повреждений центральной нервной системы до 30%. На снимках МРТ головной мозг гипертоника выглядит на десять лет старше, чем у здорового человека.

Процесс ускоряют несбалансированное питание, дефицит сна, хронический стресс, социальная изоляция и отсутствие умственной нагрузки. Главная угроза болезни — ее бессимптомность при необратимых последствиях для интеллекта.

Для защиты мозга необходим контроль давления через ежегодную диспансеризацию. При показателях выше нормы требуется консультация специалиста. Профилактика включает не только лекарства, но и коррекцию образа жизни: сон не менее семи-восьми часов, ограничение соли, отказ от вредных привычек и регулярные аэробные нагрузки, заключила доктор.