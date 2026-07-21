Врач Ягубова отметила, что флюорография сопоставима с несколькими поездками в метро по уровню лучевой нагрузки

Ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что лучевая нагрузка от медицинских исследований суммируется, но даже несколько процедур подряд не наносят вреда организму — они дают минимальную дозу.

Врач уточнила, что существуют исследования, которые не имеют лучевой нагрузки. Например, УЗИ и МРТ не могут быть вредными для здоровья, отметил URA.RU.

Рентгенография, КТ и другие исследования действительно дают лучевую нагрузку, измеряемую в миллизивертах. Однако одна флюорография сопоставима с коротким авиаперелетом или несколькими поездками в метро, заключила специалист.