Врач Черемушкин развеял миф о влиянии пластика на развитие злокачественных новообразований

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в разговоре с журналистами NEWS.ru развеял миф о том, что пластик является причиной развития злокачественных опухолей.

Врач пояснил, что до запуска производства с использованием этого материала ученые проводят массу исследований.

«То, что микроскопические элементы, попадающие к нам в организм, напрямую явились причиной возникновения определенной опухоли, никто не доказал», — сказал Черемушкин.

Ученые действительно доказали факт того, что существуют некоторые виды пластика, которые нельзя использовать даже в качестве посуды, пояснил онколог.