Врач Чеботарева сообщила, что гены не определяют интеллект

Врач-генетик Genotek Анастасия Чеботарева поделилась с « Газетой.ru » информацией о том, наследуется ли интеллект.

По мнению доктора, интеллект формируется под влиянием множества генов, которые взаимодействуют с окружающей средой.

«Наследование умственных способностей можно представить как грандиозную симфонию, в которой множество генов работают вместе, создавая сложную композицию», — отметила специалист.

Как пояснила Чеботарева, мыслительные навыки развиваются под влиянием как наследственности, так и условий внешней среды, причем четкое разделение этих факторов порой затруднено. Эксперт отметила, что гены лишь задают предпосылки, но сами по себе не формируют уровень интеллекта — они активно взаимодействуют с жизненным опытом, приобретаемым человеком в процессе развития.