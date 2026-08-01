Врач Болибок заявил, что бактерия Campylobacter опасна при несоблюдении санитарных норм на птицеферме

Ученые Оксфордского института антимикробных исследований Инеоса выяснили, что промышленное птицеводство могло способствовать распространению бактерии Campylobacter. Она вызывает опасные пищевые инфекции. Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» , что ряд бактерий Campylobacter, общих и для человека, и для птиц, приобрел устойчивость к антибиотикам.

Исследование охватило почти 2800 геномов бактерий, собранных у домашних кур и диких птиц в 30 странах за период с 1979 по 2024 год. Результаты показали, что активное развитие птицеводства создает условия для смешивания и распространения разных штаммов бактерии Campylobacter.

Бактерия приобрела изменения, которые помогают ей выживать в условиях современных птицефабрик: признаки устойчивости к антибиотикам, способность переносить стресс и лучше адаптироваться к среде обитания кур.

Campylobacter является одной из главных причин кампилобактериоза — сильной кишечной инфекции, которая может привести к летальному исходу. Основные симптомы заболевания включают диарею, часто с тошнотой и рвотой, повышение температуры тела и боль в животе.

По словам доктора, при несоблюдении санитарных норм микроорганизмы могут распространяться. Однако в России угроза распространения бактерии Campylobacter не так высока из-за строгих ветеринарных и санитарных требований.

Болибок подчеркнул важность соблюдения условий хранения готовой продукции и рекомендуемого температурного режима. Он также отметил, что термическая обработка мяса птицы помогает уничтожить бактерии.