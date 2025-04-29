Врач Александровская: технология выращивания зубов в челюсти свиньи потребует минимум 5 лет

Стоматолог-имплантолог Людмила Александровская в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала выращивание новых зубов из клеток человека и свиньи.

Ранее американские медики вырастили новые зубы из клеток человека и свиньи. Они использовали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов, а также эпителиальные клетки из молочных зубов свиней. После этого их поместили в специальный каркас и пересадили в челюсти животных, написало ИА НСН.

По словам медика, использование биоматрицы для стволовых клеток — ключевой аспект технологии. Этот метод позволяет безболезненно восстанавливать родные зубы и отказаться от протезирования.

В заключение она добавила, что технология выращивания зубов в челюсти свиньи потребует минимум пять-семь лет испытаний.