Врач Александровская: технология выращивания зубов в челюсти свиньи потребует минимум 5 лет

Стоматолог-имплантолог Людмила Александровская в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала выращивание новых зубов из клеток человека и свиньи.
Ранее американские медики вырастили новые зубы из клеток человека и свиньи. Они использовали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов, а также эпителиальные клетки из молочных зубов свиней. После этого их поместили в специальный каркас и пересадили в челюсти животных, написало ИА НСН.
По словам медика, использование биоматрицы для стволовых клеток — ключевой аспект технологии. Этот метод позволяет безболезненно восстанавливать родные зубы и отказаться от протезирования.
В заключение она добавила, что технология выращивания зубов в челюсти свиньи потребует минимум пять-семь лет испытаний.
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