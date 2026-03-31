Волгоградские медики разработали уникальное средство от мигрени

Медики из Волгограда совершили значимое открытие в области лечения мигрени, представив новое лекарственное средство. Этот препарат может стать важным шагом на пути к укреплению фармацевтической независимости России, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Разработанный в Волгоградском медицинском университете препарат действует иначе, чем традиционные лекарства. Он воздействует на специфические нервные центры на молекулярном уровне, что позволяет быстро остановить приступ и снизить риск развития инсульта.

Разработчики утверждают, что у нового препарата нет мировых аналогов. Если современные средства неэффективны для трети пациентов, то российская разработка может кардинально изменить ситуацию. Сейчас препарат находится на стадии клинических испытаний.