ВОИР: российские ученые разработали растворы с уникальными свойствами по заживлению ран

Ученые из Москвы, Ставрополя и Обнинска создали полифункциональные растворы с уникальными свойствами по заживлению ран без предварительной обработки. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Отмечается, что данные средства действуют в пять-шесть раз быстрее, чем другие существующие аналоги. Они показали высокую эффективность при лечении рваных и стреляных ран, а также ожогов, мозолей.

Препараты подходят как для домашнего, так и для полевого применения. Специалисты уже провели испытания на животных и людях.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте