ВОИР: российские ученые разработали растворы с уникальными свойствами по заживлению ран

Ученые из Москвы, Ставрополя и Обнинска создали полифункциональные растворы с уникальными свойствами по заживлению ран без предварительной обработки. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Отмечается, что данные средства действуют в пять-шесть раз быстрее, чем другие существующие аналоги. Они показали высокую эффективность при лечении рваных и стреляных ран, а также ожогов, мозолей.

Препараты подходят как для домашнего, так и для полевого применения. Специалисты уже провели испытания на животных и людях.