Вирусологи рассказали, что смертельно опасные клещи наиболее активны на северо-востоке Турции

В Турции начался сезон активности клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ). Профессор и руководитель кафедры биологии университета Газоисманпаша Адем Кескин сообщил РИА «Новости» , что паразиты наиболее активны на северо-востоке страны и побережье Черного моря.

Несмотря на снижение числа заражений в Турции из года в год, важно помнить о мерах предосторожности. Адем Кескин отметил, что шансы получить укус клеща в курортных зонах Антальи и Муглы довольно низкие, так как парки и территории отелей регулярно обрабатывают. Однако биолог призвал туристов быть осторожнее.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — широко распространенная болезнь, которую вызывает вирус Nairovirus. Переносчиками вируса являются многие животные. Он циркулирует в их крови после укуса клеща в течение недели. Проверенной и безопасной вакцины для людей пока нет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от лихорадки составляет около 40%.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев перечислил симптомы ККГЛ: высокая температура, головная боль, озноб.

«Лучше [осматривать] каждые полчаса и снимать с себя, если клещи попали», — привело слова вирусолога ОТР.

От клещей хорошо защищают репелленты, поэтому не стоит ими пренебрегать. Ученые солидарны в советах тем, кто собирается осматривать природные красоты Турции. Адем Кескин посоветовал гостям страны надевать длинную одежду, закрывающую руки и ноги.