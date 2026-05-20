Вирусолог Чепурнов заявил, что активность клещей в России завершится к концу июня

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с ИА НСН объяснил, что погодные условия значительно влияют на активность животных, которые, в свою очередь, способствуют перемещению клещей.

«Погодные чудеса, которые на нас свалились, активизировали деятельность животных в целом», — отметил он.

Перемещения животных, таких как собаки, птицы, белки и ежи, способствуют распространению клещей. Жара или похолодание заставляют животных искать пищу и перемещаться, что увеличивает их мобильность и, как следствие, распространение клещей.

Вадим Марьинский также отметил, что клещи в целом по стране уйдут к концу июня.

«Когда активно пойдет местная клубника, к этому времени сворачивается количество укусов», — добавил он.

Африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они предпочитают исключительно сухую, пустынную местность.