Вирусолог Чепурнов заявил, что активность клещей в России завершится к концу июня
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с ИА НСН объяснил, что погодные условия значительно влияют на активность животных, которые, в свою очередь, способствуют перемещению клещей.
«Погодные чудеса, которые на нас свалились, активизировали деятельность животных в целом», — отметил он.
Перемещения животных, таких как собаки, птицы, белки и ежи, способствуют распространению клещей. Жара или похолодание заставляют животных искать пищу и перемещаться, что увеличивает их мобильность и, как следствие, распространение клещей.
Вадим Марьинский также отметил, что клещи в целом по стране уйдут к концу июня.
«Когда активно пойдет местная клубника, к этому времени сворачивается количество укусов», — добавил он.
Африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они предпочитают исключительно сухую, пустынную местность.