Вирусолог Альтштейн заверил, что вирус Бурбон не угрожает России

Вирус Бурбон, обнаруженный в США и не имеющий пока ни вакцины, ни методов лечения, не представляет угрозы для России. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе со Zvezdanews .

По словам эксперта, вирус Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов и передается только через клещей, которые встречаются исключительно в США и других странах западного полушария. В восточном полушарии, включая Россию, таких клещей нет. Альтштейн отметил, что симптомы заражения вирусом Бурбон неспецифичны: повышенная температура, головная боль, тошнота, рвота и мышечные спазмы.

Главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская больница» Андрей Осипов также подтвердил, что вероятность распространения вируса Бурбон в России крайне низкая из-за отсутствия прямого авиасообщения с США и несвойственности американских клещей для европейской части России.

Несмотря на это, российские клещи также переносят различные инфекции, поэтому Осипов рекомендовал соблюдать меры профилактики при посещении лесов: использовать репелленты, носить закрытую одежду и оперативно удалять присосавшихся клещей для последующего исследования.