Ветеринар Фроленко назвала интерес людей угрозой для нового вида кошек из Боливии

Повышенное внимание людей после открытия может угрожать новой дикой кошке Leopardus tilcayo из Боливии. Ветеринар Елена Фроленко предупредила о рисках незаконного отлова, продажи и разрушения среды обитания, сообщает газета «Известия» .

Ученые описали Leopardus tilcayo, или тигровую кошку тилкайо, обитающую в лесах Юнгас на восточных склонах Анд. Это первый более чем за 100 лет официально описанный современный вид кошачьих.

Фроленко пояснила, что уникальность животного определяется не только генетикой. Исследователям предстоит изучить его поведение, рацион, размножение и потребности в территории. Пока также неизвестны все внешние признаки, по которым тилкайо можно отличить от других мелких кошек.

Тигровые кошки относятся к криптическим видам: они могут выглядеть похоже, но существенно различаться генетически. У тилкайо отметили пятна с леопардовым узором и округлые уши, нехарактерные для других мелких кошек региона.

Ветеринар не рекомендовала содержать диких кошек в неволе. По ее словам, животные должны жить в естественной среде либо находиться под контролем природоохранных организаций. Для защиты вида ученым необходимо установить численность популяции, границы ареала, особенности питания и размножения.