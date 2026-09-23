В Университете штата Пенсильвания выяснили, что сокращение мышц живота может влиять на кровоток в мозге
Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что сокращение мышц живота может влиять на кровоток в мозге. Они выяснили, как движение тела меняет кровообращение в головном мозге, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи проводили эксперименты на мышах и заметили, что сокращение мышц живота повышает давление в кровеносных сосудах, связанных с мозгом. Это вызывает быстрое сокращение крупных вен внутри черепа и увеличивает кровоток в мозге, добавили «Известия».
Особенно ученым понравилось, насколько быстро и стабильно вены реагировали на движение. Реакция вен оказалась значительно быстрее реакции артерий.
В новом исследовании установлено, что кровообращение мозга зависит не только от сигналов, возникающих непосредственно внутри него. Механические изменения, происходящие в других частях тела, также могут практически сразу отражаться на циркуляции крови внутри черепа.
Цингуан Чжан, первый автор исследования и доцент в области инженерных наук и механики в Университете штата Пенсильвания, подчеркнул: «Мозг может быть защищен внутри черепа, но он не изолирован от механических сил, создаваемых остальной частью тела».
Обнаруженные исследователями вены расположены в твердой мозговой оболочке — мембране, которая окружает и защищает мозг. Это может помочь объяснить, почему физическая активность способна влиять на головную боль или мигрень. Однако для подтверждения этой связи требуются дальнейшие исследования.